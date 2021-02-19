2021 yoklama kaçağı bedelli affı çıktı mı? Asker kaçağı ve bakaya kalanlar için af çıkacak mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Belirli şartları taşıyan her genç vatani görevini yapmakla yükümlüdür, belli başlı sebeplerden dolayı bu görevini yerine getiremeyenlerin ibraz etmesi gerekir. Peki asker kaçağı ve bakaya durumunda olan vatandaşlar için af çıkacak mı? Bakaya durumu nedir, cezası ne kadar? Merak edilen daha pek çok bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
ASKER KAÇAĞI VE BAKAYA KALANLAR İÇİN AF ÇIKACAK MI?
Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa ile lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22'ye düşürüldü. Yasa değişikliğinden haberi olmayan binlerce genç, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düştü. 2021 yılı için yoklama kaçağı bedelli affı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
"AF ÇALIŞMAMIZ YOK"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, net bir şekilde 'af yok' diyerek bedelli affı tartışmalarına son verdi. Bakan Akar, "Bildiğiniz gibi yeni bir kanun yapıldı, 1927'de çıkarılan kanun delik deşik olmuştu. Bir bütünlük olsun, bir adalet olsun, bir eşitlik olsun diye tüm partilerimizi de ziyaret etmek suretiyle teferruatlı bir çalışmadan sonra bir kanun gerçekleşti. Bu kanun haziran ayında çıktı ve kasım ayına kadar da bedelli gençlerimizin müracaatı söz konusuydu; etmediler, şimdi af diyorlar. Dolayısıyla sistemin üzerindeki bu giriş ve çıkışlara çok talepler var; dolayısıyla, yeni baştan tekrar 1920'den beri yönetilemez hâle gelen Askerlik Kanunu'nda benzer bir duruma düşmemek için şu anda bizim bir af çalışmamız yok, durumu takip ediyoruz" dedi.
BAKAYA NEDİR, BAKAYA KALMA CEZASI NEDİR?
1111 sayılı Askerlik Kanunu'nda yer alan bilgilere göre; asker edildikleri halde istenildikleri sırada gelmeyenlere veya gelipte askerlik yapacakları kıtalara gitmeksizin toplandıkları yerlerden veya yollardan savuşanlara 'bakaya' deniliyor.
Kanunda yer alan diğer bilgilere göre; sevkten önceki veya sonraki iki ay içinde çocuğunun doğması, nedeniyle askerlik şubesine gelemeyecek olanlar, bu mazeretlerini kanıtlayan belgeleri askerlik şubesinde bulundururlar. Bunlar hakkında bakaya işlemi yapılmaz. Bu mazeretler dışındaki nedenlerle sevkin son gününe kadar askerlik şubesine gelmeyenler ile gelip de sevk evrakını alanlardan, kendilerine verilen yol süresi sonunda birliğine katılmayanlar, bakaya olarak kabul edilirler.
Tabi oldukları celp döneminde silah altına alınacakları bildirilmiş olan yedek subay aday adaylarından, sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak maksadıyla belirlenen tarihlerde yurt içinde askerlik şubesi başkanlıklarına gelmeyenler, yabancı ülkelerde bulundukları yerin elçilik veya konsolosluklarına müracaat etmeyenler ile sınıflandırılan yedek subay adaylarından askerlik şubesi başkanlıklarına gelip sevk tarihlerinde sevk evrakını almayanlar yahut sevk evrakını alıp kendilerine verilen yol süresi sonunda sınıf okulu veya eğitim merkezine katılmayanlardan birinci fıkrada belirtilen mazeretleri bulunmadığı anlaşılanlar bakaya olarak kabul edilirler.