



"MUHALEFETİN KAPISINA GİTTİM YALVARDIM"

CHP ve İYİ Parti'ye gittiğini ve yardım istediğini aktaran Ayşe Güler, "Benim oğlumu PKK kaçırdı. O zamandan beri Cumhurbaşkanı olsun, Süleyman Soylu olsun, İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy hep bana destek oldular. Ben kaçırıldığından beri Kılıçdaroğlu'nun kapısına gittim, CHP, İYİ Parti hepsinin kapısına gidip yalvardım. Biri de neden basına çıkarmadı. Cumhurbaşkanı beni aradı başsağlığı diledi, tabii arayacak, onlar niye başsağlığı dilemedi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı beni neden aramadı. Şehit onun şehidi neden aramadı? Benim çocuğumu Cumhurbaşkanı değil, devlet değil PKK öldürdü. Onlar askerine vurmaz, ben buna inanmıyorum. Özgür Özel var, Kılıçdaroğlu var, kaç defa randevu aldım neden biri de bana cevap vermedi? Neden biri de halimi sormadı? Şimdi çıktılar benim hakkımda prim yapıyor diyorlar. Hepsi yalan. Bu CHP'nin işi, gücü yalan. Hele ki bu Özgür Özel'in hepsi yalan, benim kızım kaç defa kapısına gitti, ağladı, yalvardı. Cumhurbaşkanı beni aradı, güzelce baş sağlığı diledi. Bu suç mu?" ifadelerini kullandı.



"BÜYÜKERŞEN BURADA GEZERKEN BENİM OĞLUM ORADA KURŞUNA DİZİLDİ, BENİ NEDEN ARAMADI"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlunun kaçırıldığı süreçte kendisine destek olmadığını ve hiç aramadığını belirten Güler, "Ben 1 haftadır Eskişehir'deyim, neden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen beni aramadı. Koskoca Büyükerşen, beni niye aramıyor? Çok mu büyük kendisi. Benim askerim onu sınırda koruyordu. O burada gezerken benim oğlum orada kurşuna dizildi. Beni neden aramadı?" şeklinde konuştu.