





İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;



Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında,

17 Şubat 2021'de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarımız tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi. NEXUS ACE; NATO AWACS uçağı ile millî muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir.#MSB #TSK pic.twitter.com/3SIBANysC3