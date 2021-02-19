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    • 19.02.2021 20:00
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    () açıkladı: uçaklarının eğitim uçuşları nefes kesti

    , Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından görevi icra edildiğini açıkladı. Bakanlık yapılan uçuşların nefes kesen görüntülerini de yayımlandı.


    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "17 Şubat 2021'de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarımız tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi. NEXUS ACE; NATO AWACS uçağı ile milli muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir" ifadesine yer verdi.




    Milli Savunma Bakanlığı tarafından uçuşların nefes kesen görüntüleri de yayımlandı.




    İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;
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