Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "17 Şubat 2021'de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarımız tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi. NEXUS ACE; NATO AWACS uçağı ile milli muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir" ifadesine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından uçuşların nefes kesen görüntüleri de yayımlandı.
İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;
Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2021
17 Şubat 2021'de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarımız tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi. NEXUS ACE; NATO AWACS uçağı ile millî muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir.#MSB #TSK pic.twitter.com/3SIBANysC3