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    • 19.02.2021 19:46
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    İletişim Başkanı , 'in Ankara Büyükelçisi ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobin ile görüştü. Altun görüşmeden sonra " konusundaki iş birliğimiz başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi ele aldık" açıklamasını yaptı.

    Altun, Liu Shaobin ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ile bir araya geldi.

    Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

    " Büyükelçisi Sayın Liu Shaobin ile İletişim Başkanlığımızda bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Çinli mevkidaşına yönelik mesajlarını Sayın Shaobin'e ilettik, konusundaki iş birliğimiz başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi ele aldık."



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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile görüştü