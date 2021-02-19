Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" dedi.
Koronavirüs salgınında 'yerinde karar' dönemiyle illerde salgının seyrine göre faaliyet gösterecek restoran ve kafelerde, Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği kriterler uygulanacak.
Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokağa çıkma kısıtlamasının peyderpey azaltılabileceğine dikkat çekerek, "Örneğin; önce hafta sonu bir gün açık olabilir, ilerleyen zamanlarda buna pazar eklenebilir.