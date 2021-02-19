Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen ve 29 Aralık 2017'de imzalanan sözleşme kapsamında "ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat" üretiliyor. Sözleşme çerçevesinde bugüne kadar 100 bin adet mühimmat elektroniğinin ASELSAN tesislerinde imalatı tamamlandı.
ETKİLİ HAVA SAVUNMA SİLAHLARINI KULLANMA İMKANI
"ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat" hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyeti yakalıyor. Böylece namlulu sistemlerin etkili hava savunma silahları olarak kullanılabilmelerine imkan sağlanıyor.
SEYİR FÜZELERİNE KARŞI DA ETKİLİ OLUYOR
Modernize Çekili Top ve KORKUT sistemleri, ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat ile kullanıldığında savaş uçağı, helikopter gibi geleneksel hava hedeflerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları gibi modern hava tehditlerine karşı da etkili oluyor.