SEYİR FÜZELERİNE KARŞI DA ETKİLİ OLUYOR

Modernize Çekili Top ve KORKUT sistemleri, ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat ile kullanıldığında savaş uçağı, helikopter gibi geleneksel hava hedeflerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları gibi modern hava tehditlerine karşı da etkili oluyor.