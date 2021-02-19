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    • 19.02.2021 09:02
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    Emniyet ortaya çıkardı! 'cülerin ortak kod adı ifşa oldu:

    yapılanmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Emniyetin incelemelerinde, birçok kez karşılarına "" kod adı çıktı. Bu kod adının sadece bir tek kişiye verilmediği, görevlendirilen örgüt mensuplarının ortak adı olduğu belirlendi. Kamu görevlisi veya üniversite öğrencisi olan bahçıvan kod adlı örgüt üyelerinin tek bir görevi vardı. O görev, ortaokul son sınıf öğrencilerini askeri okullara yönlendirmek.

    FETÖ'cüler ortak kod adı kullandı: Bahçıvan

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () öğrencilere yönelik gizli yapılanmasına ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

    İstanbul Organize Şube Ekipleri kapsamında operasyon düzenledi. 19 kişi gözaltına alındı. 9 örgüt üyesi itirafçı oldu.

    İtiraflarda, örgütün, öğrencilere yönelik gizli yapılanmasına ilişkin ilginç detaylar da ortaya çıktı.

    "BAHÇIVAN" TEK BİR KİŞİYE AİT DEĞİL
    TRT Haber'in haberine göre Emniyet ekipleri, itiraflar doğrulunda birçok ifadede yer alan "" kod adının aslında tek bir kişiye ait olmadığını saptadı.

    Kamu görevlisi veya üniversite öğrencisi olan bahçıvan kod adlı örgüt üyelerinin tek bir görevi vardı. O görev, ortaokul son sınıf öğrencilerini askeri okullara yönlendirmek.

    Bu durum daha önce "bahçıvan" olarak görevlendirilen örgüt üyesinin ifadesinde de yer aldı.

    "BAHÇIVAN' OLARAK GÖREV YAPTIM"Örgütün itirafçılarından biri "Bahçıvan" kod adının detaylarını şu sözlerle anlattı:

    " öğrencisiydim. Bir dönem örgüt yapılanmasında bahçıvan olarak görev yaptım. 8 ve 12. sınıf öğrencilerine askeri lise ve harp akademilerine hazırlamak için ders verdim. Bu görevimden sonra da Fatih Üniversitesi'nde bulunan yabancı öğrencilere abilik yaptım"

    TIP ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL HÜCRE EVİ
    Başka bir itirafçı ise ifadesinde, örgütün tıp öğrencilerine özel hücre evleri olduğunu söyledi. O evlere girecek öğrenciler özel olarak seçiliyordu.

    Düzce'de üniversite eğitimimi tamamladım. Örgütün evlerinde kalıyordum. Örgütün tıp öğrencilerine özel evleri vardı. Son sınıfa gelindiğinde TUS'a hazırlanacak örgüt mensuplarını o evlere yönlendirip özel dersler veriyorlardı. Bu evlere gitmek için örgüte bağlılık seviyesinin yüksek olması gerekiyordu.

    İtirafçıların ifadelerinin ardından örgüt üyesi 142 şüpheli daha belirlendi. Konuya ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

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