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    • 19.02.2021 10:41
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    'da son dakika operasyonu! Çok sayıda terörist yakalandı

    Son dakika haberi... 'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda, 8'i yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda terörist yakalandı

    ekipleri, geçmiş dönemlerde ve 'deki çatışma bölgelerinde adına savaşan ve yasa dışı yollarla yurda girdikten sonra 'a gelerek örgütsel faaliyetlerde bulunan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    Soruşturma kapsamında, 7 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8'i yabancı uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel İstanbul'da son dakika DEAŞ operasyonu! Çok sayıda terörist yakalandı