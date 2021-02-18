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    • 18.02.2021 07:12
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    SON DAKİKA: ’da DEAŞ'a şafak baskını: 9 gözaltı kararı

    ’da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti Terörle Mücadele Polislerinin bulunduğu özel timin baskınıyla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

    İHA
    Adana’da DEAŞ operasyonu

    Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ adına ve 'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı. Terörle Mücadele polislerinin oluşturduğu özel tim söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


    Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin 5'i Suriye, 4'ü Irak uyruklu olduğu öğrenildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Adana’da DEAŞ'a şafak baskını: 9 gözaltı kararı