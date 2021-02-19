HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kar yağışı uyarısı! 19 Şubat 2021 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Balıkesir dışında), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında), Eskişehir, Çankırı, Karaman, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, İstanbul kıyılarında yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Ege ve İç Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Ege, Akdeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Yağışların, bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ZİRAİ DON UYARISI
Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Balıkesir ve Çanakkale dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur iç ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 4°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Eskişehir, Karaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu