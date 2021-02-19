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    • 19.02.2021 07:49
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kar yağışı uyarısı! 19 Şubat 2021 hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ( ve Balıkesir dışında), İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında), Eskişehir, Çankırı, , ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 19 Şubat 2021 Cuma hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    İstanbul ve birçok il için kar yağışı uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Balıkesir dışında), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında), Eskişehir, Çankırı, Karaman, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, İstanbul kıyılarında yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Ege ve İç Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Ege, Akdeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
    Yağışların, bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇIĞ UYARISI
    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ZİRAİ DON UYARISI
    Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Çok bulutlu, bölge genelinin (Balıkesir ve Çanakkale dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur iç ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 6°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 4°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

    KOCAELİ °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 1°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DENİZLİ °C, 9°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

    ADANA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 4°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Eskişehir, Karaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 1°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ÇANKIRI °C, 1°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

    KONYA °C, 1°C
    Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

        BOLU °C, 0°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

        DÜZCE °C, 3°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        KASTAMONU °C, -1°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        ZONGULDAK °C, 4°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının karla karışık yağmur, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 2°C
        Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

        RİZE °C, 7°C
        Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        SAMSUN °C, 6°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        TRABZON °C, 7°C
        Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya ve Elazığ dışında) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZİNCAN °C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        ERZURUM °C, -3°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KARS °C, -3°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

        VAN °C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu Siirt çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            GAZİANTEP °C, 8°C
            Parçalı bulutlu

            SİİRT °C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

            ŞANLIURFA °C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kar yağışı uyarısı! 19 Şubat 2021 hava durumu