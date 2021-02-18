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    personeline ilişkin kanun teklifi yasalaştı

    Son dakika haberi... kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı.

    AA
    O kanun teklifi yasalaştı

    kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı.

    KANUN NELER GETİRİYOR?
    Uzman erbaşlar, komando olarak 40 yaşından sonra da orduda görev yapabilecek.

    Sağlık durumlarının elvermesi ve seferin gerektirmesi halinde 60 yaşına kadar orduya alınabilecek. Uzman erbaşlar artık dernek de kurabilecek.

    Yasa, askerlik mevzuatında önemli düzenlemeler getiriyor.

    Emekli askerlerin Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı okullarda ders verebilmesinin önünü açıyor.

    Sağlık astsubaylarının sağlık hizmetleri tazminatı artırılıyor.

    Harekat bölgelerinde görevli askeri doktorların hizmet süreleri için bir buçuk kat olarak hesaplanacak.

    Yasayla, milletvekillerinin askerliği ilgili de düzenleme yapıldı.

    Askerliğini yapmadan milletvekili seçilenler için, vekillik süresi bitimine kadar askerlik görevi ertelenecek.

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    Haberler Güncel TSK personeline ilişkin kanun teklifi yasalaştı