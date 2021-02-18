Meclis’te kabul edildi! Askerlik kaç ay oldu? 9, 12, 15, 18 ay askerlik süresi uzayacak mı?

ASKERLİK SÜRESİ UZAYACAK MI?

Askerlik süresi uzatılmadı veya 18 ay olmadı. Askerlik hizmet süresi er ve erbaşlar için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için de 12 ay olacak şekilde karar verildi. Aynı zamanda askerlik hizmeti, er, erbaş, yedek subay ve yedek astsubay olarak yerine getirilecek.

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.