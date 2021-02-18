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    • 18.02.2021 23:28
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    Meclis’te kabul edildi! ? 9, 12, 15, 18 ay ?

    ? ? soruları gündem oldu. Askeri mevzuatta düzenlemeler getiren kanun kabul edildi. Askerlikle ilgili birçok düzenleme hayata geçmiş oldu. Bu gelişmenin ardından, vatani görevlerini yapacak gençler uzayacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki askerlik kaç ay oldu? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Meclis’te kabul edildi! Askerlik kaç ay oldu? 9, 12, 15, 18 ay askerlik süresi uzayacak mı?

    Askerlik süresi uzayacak mı? Meclis'e kabul edilen kanun teklifinin ardından askerlik kaç ay oldu sorularına yanıt aranıyor. Askerlik mevzuatında önemli düzenlemeler getiren kanun Meclis'te kabul edildi. Yasa, uzman erbaşların emeklilik yaşını 55'e çıkarıyor. Sağlık astsubaylarının tazminatını artırıyor. Peki askerlik kaç ay oldu? Askerlik süresi uzayacak mı?

    ASKERLİK DÜZENLEMESİ NASIL OLDU?

    Uzman erbaşların uzun süredir beklediği yasa Meclis'ten geçti. Uzman erbaşlar, komando olarak 40 yaşından sonra da orduda görev yapabilecek.

    Sağlık durumlarının elvermesi ve seferin gerektirmesi halinde 60 yaşına kadar orduya alınabilecek. Uzman erbaşlar artık dernek de kurabilecek.

    Yasa, askerlik mevzuatında önemli düzenlemeler getiriyor.

    Emekli askerlerin Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı okullarda ders verebilmesinin önünü açıyor.

    Sağlık astsubaylarının sağlık hizmetleri tazminatı artırılıyor.

    Harekat bölgelerinde görevli askeri doktorların hizmet süreleri için bir buçuk kat olarak hesaplanacak.

    Yasayla, milletvekillerinin askerliği ilgili de düzenleme yapıldı.

    Askerliğini yapmadan milletvekili seçilenler için, vekillik süresi bitimine kadar askerlik görevi ertelenecek.

        ASKERLİK SÜRESİ UZAYACAK MI?

        Askerlik süresi uzatılmadı veya 18 ay olmadı. Askerlik hizmet süresi er ve erbaşlar için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için de 12 ay olacak şekilde karar verildi. Aynı zamanda askerlik hizmeti, er, erbaş, yedek subay ve yedek astsubay olarak yerine getirilecek.

        Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

        Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

        Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

        Kanun, yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleriyle TSK'ye çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin esas ve usuller düzenleniyor.

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre, 20 yaşına girilen yılın 1 Ocak'ından başlayıp, 41 yaşına girilen yılın 1 Ocak gününde sona erecek.

        Yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev yapacak.

        Yedek astsubay aday adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.
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