İşten çıkarma yasağı bitti mi? 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Pandemi döneminde birçok ekonomik önlem alınmıştı, bunlardan birisi de işten çıkarma yasakları olmuştu. Aynı zamanda kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin seçenekleri de sunulmuştu. Peki, işten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte işçileri ilgilendiren gelişmenin detayları!
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüs salgınıyla başlayan ve çalışanları mağdur etmemek için düzenlenen uygulamalardan olan işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği yeniden uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre hem işten çıkarma yasağı hem de kısa çalışma ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre uzatma, aynı maddenin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak yapıldı.
İş yasasına eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi veriyor.