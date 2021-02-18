Son dakika: Başkan Erdoğan'a 18 yıl sonra büyük sürpriz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, program sonunda sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 2003 yılında Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.