19 Şubat 2021 yarın okullar tatil mi sorusu hakkında büyük artış yaşandığı görülüyor. Bu hafta ülkemizin pek çok ilinde kar yağışının etkili oldu. Bu nedenle kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkili olduğu bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Son dakika haberleri ve yapılan son açıklamalar bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından anbean takip ediliyor. Peki, 19 Şubat 2021 yarın okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? İşte Cuma kar tatili olan iller...
KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?
SİNOP
Sinop'ta kar nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime 2 gün ara verilecek. Okullara erişimde yaşanabilecek olumsuzluklara işaret edilen açıklamada, "Bu sebeple kentteki resmi ve özel her kademedeki okullarımızda yüz yüze eğitime, 18-19 Şubat'ta ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, uzaktan eğitimin ise sürdürüleceği kaydedildi.
İşte okulların kar tatili olduğu diğer iller;
BARTIN
Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 3 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarının meteorolojiden alınan hava tahmin raporlarına göre sürmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 17-18-19 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildiği, il ve ilçe merkezindeki anaokulu, anasınıfı ve rehabilitasyon merkezlerinin alınan kararın dışında olduğu kaydedildi.
SAMSUN
Samsun'da, Yakakent haricindeki tüm ilçelerde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, 18 ve 19 Şubat 2021 tarihlerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Yakakent haricindeki tüm ilçelerde yüz yüze eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.