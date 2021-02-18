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    • 18.02.2021 16:41
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    19 Şubat 2021 ? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Cuma ...

    19 Şubat 2021 sorusu hakkında yapılan araştırmalar artış gösterdi. Bilindiği üzere haftanın ilk günlerinde pek çok ilimizde etkili kar yağışı etkisini göstermişti. Kar yağışının olduğu illerde yarın okulların tatil olup olmayacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Konu hakkında resmi makamlardan bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, Cuma günü hangileri? İşte Valilik MEB son dakika açıklaması

    19 Şubat 2021 yarın okullar tatil mi?

    19 Şubat 2021 yarın okullar tatil mi sorusu hakkında büyük artış yaşandığı görülüyor. Bu hafta ülkemizin pek çok ilinde kar yağışının etkili oldu. Bu nedenle kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkili olduğu bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Son dakika haberleri ve yapılan son açıklamalar bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından anbean takip ediliyor. Peki, 19 Şubat 2021 yarın okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? İşte Cuma kar tatili olan iller...

    KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

    SİNOP

    Sinop'ta kar nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime 2 gün ara verilecek. Okullara erişimde yaşanabilecek olumsuzluklara işaret edilen açıklamada, "Bu sebeple kentteki resmi ve özel her kademedeki okullarımızda yüz yüze eğitime, 18-19 Şubat'ta ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, uzaktan eğitimin ise sürdürüleceği kaydedildi.

    İşte okulların kar tatili olduğu diğer iller;

    BARTIN

    Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 3 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarının meteorolojiden alınan hava tahmin raporlarına göre sürmesinin beklendiği bildirildi.

    Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 17-18-19 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildiği, il ve ilçe merkezindeki anaokulu, anasınıfı ve rehabilitasyon merkezlerinin alınan kararın dışında olduğu kaydedildi.

    SAMSUN

    Samsun'da, Yakakent haricindeki tüm ilçelerde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ara verildi.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı etkili olduğu belirtildi.

    Açıklamada, 18 ve 19 Şubat 2021 tarihlerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Yakakent haricindeki tüm ilçelerde yüz yüze eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

        Yakakent ilçesinde ise Karaaba İlk ve Ortaokulu ile Büyükkırık İlkokulunda yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiği duyuruldu.

        Açıklamada, okulların uzaktan eğitime devam edeceği belirtildi.

        Kentte, 16 ve 17 Şubat'ta kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verilmişti.

        TRABZON'UN İKİ İLÇESİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLECEK

        Trabzon'un Maçka ve Araklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verileceği bildirildi.

        Maçka Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riski nedeniyle ilçe genelindeki yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine 18-19 Şubat'ta ara verildiği belirtildi.

        Araklı Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitime aynı tarihlerde 2 gün ara verildiğini duyurdu.

        SAKARYA'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME VERİLEN ARA 2 GÜN DAHA UZATILDI

        Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz kış şartları nedeniyle 18-19 Şubat'ta resmi ve özel okullarımızda uzaktan eğitime devam edilecektir. Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel kurumlar da çalışmalarına iki gün ara vereceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

        Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime ilk önce 15 Şubat, ardından 16-17 Şubat'ta ara verilmişti.

            GİRESUN'DA BAZI OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

            Giresun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

            Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma yüzünden kent merkezine bağlı sadece köy okulları ile Bulancak, Doğankent, Güce ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda 18 Şubat perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

            Açıklamada, Tirebolu, Şebinkarahisar, Piraziz, Keşap Görele, Espiye, Dereli, Çanakçı ile Çamoluk ilçelerinde de aynı nedenle yüz yüze eğitime 18 ve 19 Şubat'ta iki gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
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            Haberler Güncel 19 Şubat 2021 yarın okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Cuma kar tatili olan iller...