19 Şubat 2021 yarın okullar tatil mi sorusu hakkında büyük artış yaşandığı görülüyor. Bu hafta ülkemizin pek çok ilinde kar yağışının etkili oldu. Bu nedenle kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkili olduğu bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Son dakika haberleri ve yapılan son açıklamalar bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından anbean takip ediliyor. Peki, 19 Şubat 2021 yarın okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? İşte Cuma kar tatili olan iller...

KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

SİNOP

Sinop'ta kar nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime 2 gün ara verilecek. Okullara erişimde yaşanabilecek olumsuzluklara işaret edilen açıklamada, "Bu sebeple kentteki resmi ve özel her kademedeki okullarımızda yüz yüze eğitime, 18-19 Şubat'ta ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, uzaktan eğitimin ise sürdürüleceği kaydedildi.

İşte okulların kar tatili olduğu diğer iller;