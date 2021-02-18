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    • 18.02.2021 18:25
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    Peygamber Efendimizin okuduğu ! ! Türkçe Arapça

    vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peygamber Efendimizin okuduğu günün araştırılan konulardan birisi oldu. Türkçe Arapça araştırılıyor. Mübarek Recep ayının içerisinde yer alan Regaip Kandili bu gece idrak ediliyor. Tüm faziletiyle idrak edilecek bu mübarek gecede vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Bu geceyi dualarla geçirecek vatandaşlar Regaip Kandili duası hakkında sorgulama yapıyor. haberimizde!

    takvim.com.tr
    Peygamber Efendimizin okuduğu Regaip Kandili duası!

    Peygamber Efendimizin okuduğu Regaip Kandili duası arama motorlarında sorgulanıyor. Kandil Gecesi okunacak dualar vatandaşların merak konusu. Mübarek kandil gecesinde ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar Türkçe Arapça kandil duası hakkında sorgulama yapıyor. Peki, Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası nasıl? Detaylar haberimizde!

    REGAİB KANDİLİ GECESİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

    Sevgili Peygamberimiz (sas), Regaib Gecesi'nin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Regaip Kandili'nde Peygamberimizin okuduğu dua şu şekildedir : "Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur"

    300 SALAVAT-I ŞERİFE

    Salât ve selam kelimelerinden oluşan "salât-u selam" terkibi, Hz. Peygamber için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir.

    Hz. Peygambere en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

    "Allahümme salli alâ Muhammed" "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" "Sallallahü aleyhi ve sellem" "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"

        101 FATİHA-I ŞERİFE

        Fatiha Suresi'nin Okunuşu
        1- Bismillahirrahmânirrahîm.
        2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
        3- Errahmânir'rahim
        4- Mâliki yevmiddin
        5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
        6- İhdinessırâtel müstakîm
        7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
        Fatiha Suresi'nin Anlamı
        1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
        2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
        3- O Rahmân ve Rahim,
        4- O, din gününün maliki Allah'ın.
        5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
        6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
        7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

        101 İHLAS ŞERİF

        İhlas Suresi okunuşu
        Bismillahirrahmânirrahîm.
        1- Kul hüvellâhü ehad
        2- Allâhüssamed
        3- Lem yelid ve lem yûled
        4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
        İhlas Suresi anlamı
        Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
        1- De ki; O Allah bir tektir.
        2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
        3- Doğurmadı ve doğurulmadı
        4- O 'na bir denk de olmadı.

        101 KADİR SURESİ

        Kadir Suresi okunuşu
        Bismillahirrahmânirrahîm.
        1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
        2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
        3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
        4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
        5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

            Kadir Suresi anlamı
            Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
            1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
            2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
            3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
            4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
            5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
            12 rekatlık hacet namazından sonra 7 veya 70 defa Salatı-ı Ümmiye okunur:
            "Allâhümme salli 'alâ seyyidinâ Muhammedini'n Nebiyy'il-ümmiyyi ve 'alâ alihî ve sahbihî ve sellim."
            Anlamı: Allâh'ım, ümmî peygamberin Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri'ne, âli ve ashâbına salât-ü selam eyle!
            Namaz bittikten sonra secdeye varıp, secdede 70 defa:
            "Sübbuhun, kuddusün, Rabbüna ve Rabbü'l melâiketihî ve'r-rûh."
            Anlamı: Münezzehsin, Mukaddessin, meleklerin ve Ruh'un Rabbisin...
            Secdeden kalkıp oturarak şu dua okunur:
            "Rabbiğfir verham ve tecavez amma ta'lemü inneke entel eazzül ekram"
            Anlamı: Rabbim! Beni bağışla, bana acı, Zat'ı Eceli i Alâ 'nca bilinen günahlarımı affet. Çünkü aziz olan ve karşılıksız veren ancak Sensin.

            Lâ ilâe illallah,
            Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,
            Estağfirullah,
            Sübhanallah,
            Elhamdülillâh,
            Allahu ekber,
            Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm,
            Allah zikirlerini çekmek, büyük sevaptır.
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            Haberler Güncel Peygamber Efendimizin okuduğu Regaip Kandili duası! Kandil gecesi okunacak dualar! Türkçe Arapça kandil duası…