Peygamber Efendimizin okuduğu Regaip Kandili duası arama motorlarında sorgulanıyor. Kandil Gecesi okunacak dualar vatandaşların merak konusu. Mübarek kandil gecesinde ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar Türkçe Arapça kandil duası hakkında sorgulama yapıyor. Peki, Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası nasıl? Detaylar haberimizde!
REGAİB KANDİLİ GECESİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA
Sevgili Peygamberimiz (sas), Regaib Gecesi'nin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Regaip Kandili'nde Peygamberimizin okuduğu dua şu şekildedir : "Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur"
300 SALAVAT-I ŞERİFE
Salât ve selam kelimelerinden oluşan "salât-u selam" terkibi, Hz. Peygamber için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir.
Hz. Peygambere en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.
"Allahümme salli alâ Muhammed" "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" "Sallallahü aleyhi ve sellem" "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"