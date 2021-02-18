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    • 18.02.2021 17:23
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    SON DAKİKA! 'de kritik zirve! toplantısı başladı

    Son dakika haberine göre toplantısı Başkan liderliğinde başladı. Genel Merkez Binası'nda basına kapalı olarak düzenlenen toplantı saat 17.00'de başladı.

    AK Parti'de kritik zirve! MKYK toplantısı başladı

    Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

    AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 17.00'de başladı.

    GÜNDEMDE NELER VAR?
    Sıcak gündem başlıkları AK Parti MKYK toplantısında da gündemde olacak. A Haber canlı yayınına katılan muhabir İlker Yeşiltaş, toplantının gündemine ilişkin detayları anlattı. Başkan Erdoğan'ın toplantının açılışında genel değerlendirme yapması ve bu değerlendirmeler arasında Gara Operasyonunun olması bekleniyor. Bunun yanı sıra koronavirüsle mücadele de önemli gündem başlıkları arasında yer alacak.

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