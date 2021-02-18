Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler! Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Regâip, "reğa-be" kökünden gelir ve herhangi bir şeyi istemek, onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamını taşır. Regaip Kandili'nde Allah'a sığınmak, dua ve tövbe etmek, ibadetleri yerine getirmek İslam dininde büyük yere sahiptir. Bu özel günde çekilecek tesbihler ve zikirler haberimizde yer alıyor.
REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?
300 Salavat-ı şerife,
101 Fatiha-i şerife,
101 İhlas'ı şerif,
101 Kadir suresi.
Regaib Kandili gecesinin ihyası, yatsı namazıyla sabah namazını camide cemaatle kılmakla olur. İnsan sabahlara kadar, akşamlara kadar ibadet etmiş gibi sevap kazanır. Bir başka ihya şekli ise zikirdir.
REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELER?
*Lâ ilâe illallah,
*Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,
*Estağfirullah,
*Sübhànallah,
*Elhamdülillâh,
*Allahu ekber,
*Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm,
*Allah zikirlerini çekmek, büyük sevaptır.
Kandil zincirlerinin ilki olan Regaip, kelime olarak; elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamlarına gelir. İnsanlar ne kadar günah işlese de Allah'tan ümit kesilmemelidir. Nitekim yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Nisa Suresinde şöyle buyurur:" Ve Allah'tan bağışlanma dile. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir."