Regaip Kandili’nde hangi zikirler çekilir? Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler!

Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca Müslüman vatandaş Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler araştırmasını yapıyor. Bol faziletli olan bu gün içerisinde bol bol dua etmek, tövbe etmek gerekiyor. Peki Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilir? İslam dünyasında yeri büyük olan Regaip Kandili'ne dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik
REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?
300 Salavat-ı şerife,
101 Fatiha-i şerife,
101 İhlas'ı şerif,
101 Kadir suresi.
Regaib Kandili gecesinin ihyası, yatsı namazıyla sabah namazını camide cemaatle kılmakla olur. İnsan sabahlara kadar, akşamlara kadar ibadet etmiş gibi sevap kazanır. Bir başka ihya şekli ise zikirdir.
REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELER?
*Lâ ilâe illallah,
*Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,
*Estağfirullah,
*Sübhànallah,
*Elhamdülillâh,
*Allahu ekber,
*Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm,
*Allah zikirlerini çekmek, büyük sevaptır.
Kandil zincirlerinin ilki olan Regaip, kelime olarak; elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamlarına gelir. İnsanlar ne kadar günah işlese de Allah'tan ümit kesilmemelidir. Nitekim yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Nisa Suresinde şöyle buyurur:" Ve Allah'tan bağışlanma dile. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir."
REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER
1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
4) Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.
6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
8) Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
10) Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.