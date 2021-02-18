Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımları ele aldığı, bölgesel meseleleri değerlendirdiği ifade edilmişti.

DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ 11 OCAK MUTABAKATI

Açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Dağlık Karabağ'da 11 Ocak Mutabakatı'nı takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demir yolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini vurguladığı belirtilmişti.

Görüşmede Ağdam'daki Ortak Merkez'in ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi görevini başarıyla icra ettiğini belirten Başkan Erdoğan'ın, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini aktardığı da açıklamada kaydedilmiş, görüşmede ayrıca Suriye ve Libya konularının ele alındığı da bildirilmişti.