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    • 18.02.2021 18:28
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı 'la görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı 'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında bölgesel kritik meseleler değerlendirildi.

    AA
    Türkiye ile Rusya arasında bir üst düzey temas daha

    Diplomatik kaynaklar, Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugünkü telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi hakkında görüştüğünü açıkladı.

    BÖLGESEL MESELELER...

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımları ele aldığı, bölgesel meseleleri değerlendirdiği ifade edilmişti.

    DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ 11 OCAK MUTABAKATI

    Açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Dağlık Karabağ'da 11 Ocak Mutabakatı'nı takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demir yolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini vurguladığı belirtilmişti.

    Görüşmede Ağdam'daki Ortak Merkez'in ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi görevini başarıyla icra ettiğini belirten Başkan Erdoğan'ın, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini aktardığı da açıklamada kaydedilmiş, görüşmede ayrıca Suriye ve Libya konularının ele alındığı da bildirilmişti.

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