Üzeri için:

Yumurta

Susam

Yapılışı:

Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.