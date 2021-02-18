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    • 18.02.2021 10:12
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    ? Regaip Kandili’nde kolay hazırlanan mahlepli ve mahlepsiz !

    Sabah saatlerinden bu yana ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı. Bugün Regaip Kandili idrak ediliyor ve bugün akla ilk gelen lezzet ise kandil simidi oluyor ve evde kolay, Pratik nasıl yapıldığı sıklıkla araştırılıyor. Regaip Kandili’nde kolay hazırlanan mahlepli ve mahlepsiz haberimizin içeriğinde yer alıyor. İster mahlep kullanarak isterseniz de mahlepsiz olarak yapabilir, sevdiklerinize, komşularınıza sunabilirsiniz. İşte kandil simidi tarifi…

    takvim.com.tr
    Kandil simidi evde nasıl yapılır?

    Kandil simidi evde nasıl yapılır? Regaip Kandili'nde kolay hazırlanan mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sevilen ve manevi değeri yüksek olan kandillerle özdeşleşen lezzet kandil simidini hazır almadan evde kendiniz de yapabilirsiniz. Sevdiklerinize sunacağınız, tadı damaklarda kalan hem de pratik hazırlanan mahlepli ve mahlepsiz olmak üzere kandil simidi tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

    MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

    Malzemeler:
    4.5 su bardağı un
    125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
    1 çay bardağı sıvı yağ
    1 yumurta
    1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
    1 paket kabartma tozu
    1 tatlı kaşığı mahlep
    1 tatlı kaşığı tuz
    2 tatlı kaşığı şeker

    Üzeri için:
    Yumurta
    Susam

    Yapılışı:
    Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

        MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

        Malzemeler
        1 yumurta sarısı
        2 çorba kaşığı yoğurt
        2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
        1. 5 çorba kaşığı şeker
        1 tatlı kaşığı tuz
        125 gram margarin
        Yarım çay bardağı sıvı yağ
        2 çay kaşığı kabartma tozu
        3 su bardağı un

        Üzeri için;
        1 yumurta beyazı
        Susam
        Çörek otu

        Yapılışı:
        Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.
        Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun..

        Püf noktası:
        Tarifin yapımında elma veya üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Ekleyeceğiniz sirke simitlerin kıyır kıyır olmasını sağlar ve simitlerden sirke kokusu kesinlikle almazsınız.
        Hamur malzemelerinin oda sıcaklığında olmasına özen göstermelisiniz.
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        Haberler Güncel Kandil simidi evde nasıl yapılır? Regaip Kandili’nde kolay hazırlanan mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi!