Kandil simidi evde nasıl yapılır? Regaip Kandili'nde kolay hazırlanan mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sevilen ve manevi değeri yüksek olan kandillerle özdeşleşen lezzet kandil simidini hazır almadan evde kendiniz de yapabilirsiniz. Sevdiklerinize sunacağınız, tadı damaklarda kalan hem de pratik hazırlanan mahlepli ve mahlepsiz olmak üzere kandil simidi tarifini haberimizde bulabilirsiniz.
MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ
Malzemeler:
4.5 su bardağı un
125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
Üzeri için:
Yumurta
Susam
Yapılışı:
Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.