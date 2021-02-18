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    • 18.02.2021 23:45
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    Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, () Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. İki lider arasındaki görüşmede, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşı konuları da ele alındı. Erdoğan, Tatar'ın şahsında halkının i'ni kutladı.

    AA
    Başkan Erdoğan, Tatar ile görüştü

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, () Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü.

    KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ve Tatar akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    REGAİP KANDİLİ'Nİ KUTLADI
    Erdoğan, Tatar'ın şahsında halkının i'ni kutladı.

    İki lider arasındaki görüşmede, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşı konuları da ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde yalnız olmadığını, ellerinden gelen desteğin daha önce olduğu gibi bundan sonra da verilmeye devam edeceğini vurguladı.

    TATAR'DAN TEŞEKKÜR
    Tatar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletinin Regaip Kandili'ni kutladı.

    Her zaman olduğu gibi bundan sonra da ile yakın ve verimli ilişkilerin devam edeceğini belirten Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini iletti.

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