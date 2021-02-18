Süper Loto 18 Şubat çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto sonuçları için heyecan dorukta. Şans oyunu severler Süper Loto oyununa büyük ilgi gösteriyor. Oynamak isteyen kişilerin kolon başı 3 TL ücret ödedikleri Süper Loto "millipiyangoonline.com", Milli Piyango mobil uygulaması ve bayiler aracılığıyla oynanabiliyor. Peki, 18 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 18 ŞUBAT
Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş saat 21:30'ta başlayacak ve çıkan numaralar birkaç dakika sonra haberimizden öğrenilebilecek.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.