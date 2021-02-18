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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan a şehitleriyle ilgili kendisini hedef gösteren Kılıçdaroğlu’na sert çıktı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'nde a şehitleriyle ilgili kendisini hedef gösteren Kılıçdaroğlu’na sert çıktı. Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu’na "Teröriste terörist diyemezsin. çünkü onlarla ortaksın" dedi.

    Bay Kemal korkaksın!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'nde a şehitleriyle ilgili kendisini hedef gösteren Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na "Teröriste terörist diyemezsin. çünkü onlarla ortaksın" dedi.

    Ya sen ne yüzsüzsün... Terbiyesiz herif. Sana bakanlarımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye... Sen bunlara layık değilsin.

    Sen teröristlerle el ele, kol kola yürüyebilirsin ama biz teröristlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

    Şu teröristlere bir gün terörist de be... Diyemez. Çünkü onlarla ortak.

    Sen gecesi tankların arasından korumalarla beraber 'ne giden korkak bir adamsın.

    NORMALLEŞME MARTTA
    Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuştu: Mart başı itibariyle kademeli normalleşmeye başlıyoruz. Restoran, kafe, kıraathane ile ilgili yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

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