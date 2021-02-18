FETÖ'nün dünya genelinde ve özellikle ABD'deki faaliyetlerini araştıran avukat Robert Amsterdam, Türkiye'yi eleştiren bir mektup yazan Amerikalı senatörlere tepki gösterdi.
TÜRKİYE KARŞITI MEKTUBA YANIT
Hukuk firması Amsterdam & Partners'ın (LLP) sahibi olan Amsterdam, ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye aleyhtarı bir mektup gönderen senatörler Marco Rubio ile Ron Wyden'a yine mektupla karşılık verdi.
GERÇEKLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOK
Amsterdam, mektubunda, senatörlerin Türkiye ile ilgili çizdikleri çerçevenin gerçeği yansıtmadığını ve 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminde rol oynamış FETÖ üyelerinin "insan hakları kurbanı" gibi sunulmasının gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığını belirtti.
Mektubunda, "ABD hükümetinin en üst yasa yapıcı organının, Gülen organizasyonunun gerçek doğasını yanlış anlamayı sürdürmesi, iki müttefik arasındaki ilişki üzerinde gerginlik kaynağı olmaya devam ediyor" ifadesini kullanan Amsterdam, 2016 yılındaki darbe girişiminin FETÖ eliyle gerçekleştirildiğinin örneklerini verdi.