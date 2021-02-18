FETÖ'NÜN ABD'DEKİ USULSÜZLÜKLERİNİ HATIRLATTI

FETÖ'nün ABD'de kurduğu geniş bir sözleşmeli okul ağı üzerinden (charter schools) her yıl milyonlarca dolar gelir elde ettiğini ve bu okullarda çok sayıda usulsüzlüğe imza attığını kaydeden Amsterdam, özellikle H1-B vizeleri üzerinde FETÖ mensuplarının yaptığı usulsüzlükleri hatırlattı.

Amsterdam, geçen yıl FETÖ'ye ait Oklahoma'daki bazı okullarda "öğrenci verilerinin usulsüz şekilde kullanıldığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını, benzer bir başka FETÖ okulunun ise federal fonların örgüte bağlı başka şirketlere aktarılması davasında 4,5 milyon dolar ödemeyi kabul ederek Adalet Bakanlığı ile uzlaştığı bilgilerini paylaştı.

FETÖ'nün tüm dünyada ve ABD'de işlerini hiçbir zaman şeffaf bir şekilde yürütmediğini vurgulayan Amsterdam, "2018 yılında Kemal Öksüz adlı Gülen'in önde gelen bir yardımcısına karşı federal bir iddianame hazırlanmıştı ve Öksüz Kongre'ye yalan söylediğini kabul etmişti." hatırlatmasını yaptı.

Türkiye ile ABD'nin iki değerli NATO müttefiki olduğunu aktaran Amsterdam, 6 Ocak'taki "Kongre baskını travmasını" yaşayan ABD'nin Türkiye'yi daha iyi anlayabileceğini ifade etti.