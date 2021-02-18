Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İleri Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah el Amiri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hitaben Türkçe paylaştığı mesajında, Türkiye'ye uzay çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Amiri, Twitter hesabından daha önce BAE'yi Mars'a başarılı bir şekilde uydu göndermeleri vesilesiyle tebrik eden Bakan Varank'a cevaben bir açıklama yaptı.

"UZAY ARAŞTIRMALARININ HER ZAMAN PEK ÇOK KEŞFE ARACILIK EDİYOR"

Varank'ın paylaşımına Türkçe karşılık veren Amiri, "Teşekkürler. Uzay araştırmalarının her zaman pek çok keşfe aracılık ettiğine ve kolektif insan anlayışımızı geliştirdiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2023'te uzaya yapacağı keşif yolcuğunda başarılar dileyen Amiri, "Bu çalışmanın bölgenin uzay araştırmalarına katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bugün, BAE'nin "Umut" adı verilen uydusunun 9 Şubat'ta Mars yörüngesine başarılı bir şekilde yerleşmesi vesilesiyle bir tebrik mesajı yayımlamıştı.

Twitter hesabından İngilizce paylaştığı mesajında BAE'yi kutlayan Varank, "Uzaydaki her yeni keşif, uluslararası iş birliğini artırıp dünya barışının çıkarına hizmet ediyor. Üzerinde uzun bir dönemdir çalışılan BAE'nin Umut Misyonu, övülmeye değerdir. Tebrikler" ifadelerini kullanmıştı.

BAE, Mars yörüngesine uydu yerleştiren ilk Arap ülkesi olmuştu.

BAE merkezli El Beyan gazetesi, iki bakanın sosyal medyada, uzay araştırmaları konusunda birbirini ve ülkelerini tebrik etmesine ilişkin haber hazırladı.

"Uzay diplomasisi" başlığının kullanıldığı haberde iki tarafın birbirini uzay yolcuğu için tebriklerine yer verildi.

Bakanlar arasındaki diyaloğu haberleştiren bir başka gazete El Haliç oldu. El Haliç de El Beyan gibi "uzay diplomasisi" başlığını seçti.

"TWİTTER ÜZERİNDEN UZAYI KEŞFEDİYORLAR"

Abu Dabi hükümetine bağlı, İngilizce yayın yapan The National News gazetesi de Türk ve BAE'li bakanlar arasındaki tebrikleşmeyi sayfasına taşıdı.

Gazete haberinde "Türkiye ve BAE'li bakanlar Twitter üzerinden uzayı keşfediyor" başlığını kullandı.

The National News, haberinin arka planında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te planlanan uzay yolcuğu hakkında daha önce yaptığı açıklamalara yer verdi.

BAE'nin ana akım medya kuruluşlarından El İttihad gazetesi de bakanların tebrikleşmesini sosyal medya hesabına taşıdı.

Gazete, her iki bakanın Twitter mesajlarının yer aldığı bir multimedya haberi yayımladı.

"DEĞERLİ" DİYALOG

BAE'nin Dubai kentinde bulunan Siyaset Bilimi Profesörü Abdulhalik Abdullah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Varank ile Amiri arasındaki diyaloğu "değerli" olarak tanımladı.

Abdullah, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın BAE'yi Mars'a uydu göndermesi vesilesiyle tebrik ettiğini ve bunun küresel bir bilim olarak kabul edildiğini yazdı.

BAE'li siyaset bilimci, Amiri'nin de Varank'a daha hoş tebriklerde bulunduğunu kaydetti.