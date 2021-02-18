Tanık Uygun, sanık Emin Ercan Erbey'in avukatı Özay Arıkan'ın, "Hızlı tren projesi bitmeden yol neden işletmeye açıldı? Kazanın olduğu hatta sinyalizasyon sistemi olmadan gerekli risk analizleri yapıldı mı? Mevzuatta yer alan gerekli personel görevlendirildi mi? Görevlendirilen personele sinyalizasyon olmayan hatta yapılan seferlerle ilgili gerekli eğitimler verildi mi?" yönündeki soruların tamamına, "Cevap vermeyeceğim" diye karşılık verdi. Uygun, bazı soruları ise "Bu sorulara daha önce cevap vermiştim" diye yanıtladı.

FİRMA TEMSİLCİSİ DE DİNLENDİ

Duruşmada hattın sinyalizasyon işlerini yapan firmada mühendis olarak çalışan Ahmet Emre Güven de dinlendi. Güven, kaza olduğunda hatta test çalışmalarının sürdüğünü hattın işletme tasarrufunun TCDD'de olduğunu söyledi. Güven, bir soru üzerine sinyalizasyon ekipmanları ve testleri tamamlanmış hatta kaza olma olasılığının çok düşük olduğunu belirtti.