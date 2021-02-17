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    • 17.02.2021 13:23
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    : 17 Şubat 'de korkutan deprem | SON DEPREMLER

    haberine göre merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem verilerine göre yerin 9.74 km altında kaydedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İşte son depremler listesi.

    Tunceli'de korkutan deprem

    'nin ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
    () Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Pülümür ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 13.02'de meydana geldi.

    Yerin 9.47 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezinden de hissedildi.



    İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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    Haberler Güncel Son dakika: 17 Şubat Tunceli'de korkutan deprem | KANDİLLİ SON DEPREMLER