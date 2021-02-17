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    • 17.02.2021 13:02
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    Gündemde sıkça araştırılanlar arasında ? ? Soruları yer alıyor. Gözler bugünkü Kabine Toplantısı’na çevrildi. Milyonlarca kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak ve tüm illerden milyonlarca vatandaşlar toplantı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sokağa çıkma yasağı ile ilgili neler açıklayacağı, diğer kısıtlamaların ne zaman kalkacağına ilişkin neler söyleyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Yasaklar kalktı mı? Lokantalar açık mı?

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu 56 saat boyunca ve hafta içi ise 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı sürüyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı liderliğinde Kabine Toplantısı yapılacak ve yeni kararların neler olacağı merak ediliyor. Kabine Toplantısı sonrası 17 Şubat yeni koronavirüs kararları ne olacak? Milyonlarca vatandaş Yasaklar kalktı mı? Lokantalar açık mı? sorularının yanıtları merak ederek arama motorları üzerinden sıkça araştırılıyor. İşte ayrıntılar…

    KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.30'da AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne ve Ordu - Şanlıurfa il kongrelerine canlı bağlantı ile katılacak. Erdoğan, saat 14.30'da Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'i Kabul edecek. Erdoğan, saat 15.30'da Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

    Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüsle mücadele ana gündemi ile toplanacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda bir sunum yaparak kabine üyelerini bilgilendirecek. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri toplantıda karara bağlanacak.

    BAKAN AKAR GARA KONUSUNDA SON GELİŞMELERİ AKTARACAK

    Sabah'ın haberine göre Kabine toplantısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik alanındaki son gelişmeleri değerlendirerek kabineye bilgi verecek. Gara'da 13 vatandaşın şehit edildiği hain saldırı başta olmak üzere terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar da masaya yatırılacak.

        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da diplomasi alanındaki gelişmelerle ilgili sunum yapacak. Kabinede koronavirüsle mücadelede gelinen son durum ve kısıtlamalar da ele alınacak.

        Çavuşoğlu'nun sunumunda ABD ve AB ile ilişkiler. Doğu Akdeniz, Irak ve Suriye konularının ele alınması bekleniyor.

        ESNAFIN GÖZÜ TOPLANTIDA
        Başkan Erdoğan, esnafa yönelik tedbirlerle ilgili daha önce "Vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

        Yarın esnafın gözü o takvimde olacak. Hükümet; lokanta, restoran ve kafe sahiplerinden gelen talepleri değerlendirecek. Faaliyetleri kısıtlanan iş yerlerinin belli kurallarla açılması gündeme gelecek.

        NORMALLEŞME ADIMLARI ATILACAK MI?
        Sokağa çıkma kısıtlamaları da masada olacak. Kısıtlamaların ne zaman esnetilebileceği konusunda değerlendirme yapılacak. Bunun için il il vaka tablosuna bakılacak. Salgının seyrine göre il ve bölge bazında normalleşme adımları atılacak.

            YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ

            Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart'ta ilkokulun tüm kademeleri ile 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek. Bu konuda yapılan hazırlıklar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Diğer sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime geçilme tarihi görüşülecek.

            AŞILAMA SÜRECİ DE MASADA OLACAK

            Çin ve Almanya'dan sipariş edilen koronavirüs aşılarının son durumu ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki aşılama süreci de değerlendirilecek.

            YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

            Koronavirüs pandemisi ile mücadelede alınan kararlarla vaka sayıları 6-7 bin bandına indirildi. Yeni mutant virüslerin vaka sayılarını hızla arttırması gibi olağanüstü bir neden olmaması halinde mart ayı ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesi, yeni normale doğru bir geçiş planlanıyor. Bilim Kurulu'nun çalışmaları doğrultusunda yarın yapılacak kabine toplantısında ele alınması beklenen kısıtlamaların kaldırılması formülleri şöyle:

            KAFE VE RESTORANLAR İÇİN 30-45-50 KURALI

            Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede 30-45-50 düzenlemesi öne çıkıyor.

            Kabine gündemine dair edinilen son dakika bilgisine göre bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç ve dış mekânların kullanımı farklı olacak. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak), dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.

                OKULLARIN AÇILMASI VE YÜZ YÜZE EĞİTİM

                Mart itibarıyla önce ilköğretim, arkasından da orta öğretim kurumlarının hibrit model ile eğitime başlaması hedefleniyor. Gidişe göre bu sürelerin değiştirilebileceği, yaza da sarkıtılabileceği belirtiliyor.

                ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

                Üniversitelerin açılmasında YÖK'ün düzenlediği anketin sonuçları etkili olacak. Ancak bu konuda son kararı Sağlık Bakanlığı verecek. Vaka sayılarına göre bahar aylarında üniversitelerin hibrit modelde eğime başlaması, yaz aylarında risk daha düşük olduğu için ağustosa kadar akademik yılın devam etmesi gibi formüller tartışılıyor.

                SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

                Marttan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.
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                Haberler Güncel Yasaklar kalktı mı? Lokantalar açık mı? Kabine Toplantısı sonrası 17 Şubat yeni koronavirüs kararları ne olacak?