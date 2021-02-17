Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu 56 saat boyunca ve hafta içi ise 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı sürüyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı liderliğinde Kabine Toplantısı yapılacak ve yeni kararların neler olacağı merak ediliyor. Kabine Toplantısı sonrası 17 Şubat yeni koronavirüs kararları ne olacak? Milyonlarca vatandaş Yasaklar kalktı mı? Lokantalar açık mı? sorularının yanıtları merak ederek arama motorları üzerinden sıkça araştırılıyor. İşte ayrıntılar…
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.30'da AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne ve Ordu - Şanlıurfa il kongrelerine canlı bağlantı ile katılacak. Erdoğan, saat 14.30'da Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'i Kabul edecek. Erdoğan, saat 15.30'da Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüsle mücadele ana gündemi ile toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda bir sunum yaparak kabine üyelerini bilgilendirecek. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri toplantıda karara bağlanacak.
BAKAN AKAR GARA KONUSUNDA SON GELİŞMELERİ AKTARACAK
Sabah'ın haberine göre Kabine toplantısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik alanındaki son gelişmeleri değerlendirerek kabineye bilgi verecek. Gara'da 13 vatandaşın şehit edildiği hain saldırı başta olmak üzere terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar da masaya yatırılacak.