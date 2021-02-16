Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.









YERİN 7,30 KİLOMETRE ALTINDA MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Karaburun açıklarında saat 9.24'teki sarsıntı 7,30 kilometre derinlikte kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER









KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.16 09:24:09 38.9688 25.9333 11.6 -.- 3.9 4.0 EGE DENIZI İlksel

2021.02.16 09:13:42 39.9370 38.6267 3.8 -.- 2.4 -.- AKARSU-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

2021.02.16 08:13:54 41.5620 31.7593 5.4 -.- 2.5 -.- KILIMLI-(ZONGULDAK) İlksel

2021.02.16 08:07:36 38.9693 26.0140 12.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.16 08:01:24 38.9328 26.0247 10.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.16 07:19:40 35.4625 26.9655 14.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.16 06:07:16 39.4978 27.9978 8.3 -.- 1.8 -.- CIFTLIKKOY-(BALIKESIR) İlksel

2021.02.16 05:39:50 41.5363 31.8135 5.0 -.- 2.0 -.- KILIMLI-(ZONGULDAK) İlksel

2021.02.16 05:30:30 38.9085 25.9967 21.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.16 05:04:09 38.9247 26.0140 8.9 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel

2021.02.16 04:57:50 38.1698 38.6862 5.0 -.- 1.5 -.- SAHILKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.02.16 04:50:09 37.9108 27.0405 4.8 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.16 04:02:55 39.1367 33.3807 16.6 -.- 2.1 -.- ACIOZ-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2021.02.16 03:53:25 37.3618 35.2113 3.3 -.- 1.8 -.- MERKEZBOZTAHTA-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.02.16 03:45:32 38.9362 26.0145 5.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

