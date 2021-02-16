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    • 16.02.2021 09:46
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    SON DAKİKA: açıklarında korkutan deprem | AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Son dakika haberi! AFAD'ın verilerine göre, 'de saat 09:24'te merkez üssü açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.3 kilometre derinliğinde kaydedildi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi.

    AA
    İzmir'de korkutan deprem

    Ege Denizi'nde, 'in ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



    YERİN 7,30 KİLOMETRE ALTINDA MEYDANA GELDİ
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Karaburun açıklarında saat 9.24'teki sarsıntı 7,30 kilometre derinlikte kaydedildi.

    AFAD SON DEPREMLER




    KANDİLLİ SON DEPREMLER
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2021.02.16 09:24:09 38.9688 25.9333 11.6 -.- 3.9 4.0 EGE DENIZI İlksel
    2021.02.16 09:13:42 39.9370 38.6267 3.8 -.- 2.4 -.- AKARSU-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
    2021.02.16 08:13:54 41.5620 31.7593 5.4 -.- 2.5 -.- KILIMLI-(ZONGULDAK) İlksel
    2021.02.16 08:07:36 38.9693 26.0140 12.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
    2021.02.16 08:01:24 38.9328 26.0247 10.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
    2021.02.16 07:19:40 35.4625 26.9655 14.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
    2021.02.16 06:07:16 39.4978 27.9978 8.3 -.- 1.8 -.- CIFTLIKKOY-(BALIKESIR) İlksel
    2021.02.16 05:39:50 41.5363 31.8135 5.0 -.- 2.0 -.- KILIMLI-(ZONGULDAK) İlksel
    2021.02.16 05:30:30 38.9085 25.9967 21.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
    2021.02.16 05:04:09 38.9247 26.0140 8.9 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
    2021.02.16 04:57:50 38.1698 38.6862 5.0 -.- 1.5 -.- SAHILKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2021.02.16 04:50:09 37.9108 27.0405 4.8 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.02.16 04:02:55 39.1367 33.3807 16.6 -.- 2.1 -.- ACIOZ-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
    2021.02.16 03:53:25 37.3618 35.2113 3.3 -.- 1.8 -.- MERKEZBOZTAHTA-KARAISALI (ADANA) İlksel
    2021.02.16 03:45:32 38.9362 26.0145 5.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İzmir Karaburun açıklarında korkutan deprem | AFAD ve Kandilli son depremler listesi