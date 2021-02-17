





"ELİ KANLI ÖRGÜTÜN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Altun, yaptığı açıklamada, "Bugün, terör örgütü PKK tarafından Ankara Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen, 29 vatandaşımızın hayatını kaybettiği alçak saldırının 5'inci yıl dönümü. Kadın, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeyen bu eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.