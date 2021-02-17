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    • 18.02.2021 01:08
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    Başkanı 'dan "Merasim Sokak" paylaşımı: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız

    Başkanı , İletişim Başkanlığı tarafından Merasim Sokaktaki saldırıyla ilgili hazırlanan videoyu Twitter hesabından paylaştı. Altun paylaşımında "Kadın, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeyen bu eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız" ifadelerine yer verdi.


    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 5 yıl önce Ankara Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen saldırıyla ilgili bir mesaj yayınladı.




    "ELİ KANLI ÖRGÜTÜN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"
    Altun, yaptığı açıklamada, "Bugün, terör örgütü PKK tarafından Ankara Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen, 29 vatandaşımızın hayatını kaybettiği alçak saldırının 5'inci yıl dönümü. Kadın, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeyen bu eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.




    İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Merasim Sokak" paylaşımı: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız