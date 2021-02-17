Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 5 yıl önce Ankara Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen saldırıyla ilgili bir mesaj yayınladı.
"ELİ KANLI ÖRGÜTÜN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"
Altun, yaptığı açıklamada, "Bugün, terör örgütü PKK tarafından Ankara Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen, 29 vatandaşımızın hayatını kaybettiği alçak saldırının 5'inci yıl dönümü. Kadın, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeyen bu eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
Bugün, terör örgütü PKK tarafından Ankara Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen, 29 vatandaşımızın hayatını kaybettiği alçak saldırının 5. yıl dönümü. Kadın, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeyen bu eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/vVmteCasHW— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 17, 2021