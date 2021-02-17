Bugün kandil mi sorusu son saatlerde arama motorları üzerinden çok araştırılan sorulardan birisi oldu. Üç ayların başlamasıyla birlikte kandil günleri ve tarihleri İslam alemi tarafından büyük önem arz ediyor. Vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi hakkında araştırma yapıyor. Peki, 18 Şubat Perşembe ne kandili? İşte bu sorunun yanıtı...
BUGÜN KANDİL Mİ? 18 ŞUBAT PERŞEMBE NE KANDİLİ?
18 Şubat 2021 Perşembe günü İslam alemi tarafından Regaib Kandili idrak edilecek. Bu mübarek günü İslam alemi ibadetlerle geçirecek. Eller dua etmek için semaya yükselecek.
İşte 2021 Diyanet takvimi ile kandil günleri ve tarihleri;
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimine göre, 2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.
KANDİL GÜNLERİ
Miraç Kandili 10 Mart 2021
Berat Kandili 27 Mart 2021
Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021
Mevlid Kandili 17 Ekim 2021