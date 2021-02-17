Bugün kandil mi sorusu son saatlerde arama motorları üzerinden çok araştırılan sorulardan birisi oldu. Üç ayların başlamasıyla birlikte kandil günleri ve tarihleri İslam alemi tarafından büyük önem arz ediyor. Vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi hakkında araştırma yapıyor. Peki, 18 Şubat Perşembe ne kandili? İşte bu sorunun yanıtı...

BUGÜN KANDİL Mİ? 18 ŞUBAT PERŞEMBE NE KANDİLİ?

18 Şubat 2021 Perşembe günü İslam alemi tarafından Regaib Kandili idrak edilecek. Bu mübarek günü İslam alemi ibadetlerle geçirecek. Eller dua etmek için semaya yükselecek.

İşte 2021 Diyanet takvimi ile kandil günleri ve tarihleri;