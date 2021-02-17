18 Şubat 2021 yarın kar tatili var mı sorusunun yanıtı günün çok sorgulatılanları arasında yer alıyor. Pek çok ilimizde etkili kar yağışı etkisini gösterirken yarın okulların tatil olup olmayacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Bu hafta bazı illerimizde kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmişti. Peki, 18 Şubat 2021 yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte son dakika gelişmeleri...
KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?
Yarın kar tatili olup olmayacağına dair İstanbul, Ordu ve Bartın Valiliği dışında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valiliklerden ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İSTANBUL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 18 Şubat perşembe günü de yüz yüze eğitimin yapılmayacağını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir. Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.
ORDU
Ordu'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yüz yüze eğitimin yapılmaması kararlaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanarak, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı yeni kararlar aldı.