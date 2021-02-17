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    • 17.02.2021 18:00
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    18 Şubat 2021 ? hangileri? Valilik MEB son dakika açıklaması

    18 Şubat 2021 sorusu hakkında büyük artış yaşandığı görülüyor. Bu hafta ülkemizin pek çok ilinde kar yağışının etkili oldu. Bu nedenle kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkili olduğu bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Son dakika haberleri ve yapılan son açıklamalar bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından anbean takip ediliyor. Peki, hangileri? Valilik ve MEB son dakika açıklaması var mı? İşte detaylar...

    Kar tatili olan iller hangileri?

    18 Şubat 2021 yarın kar tatili var mı sorusunun yanıtı günün çok sorgulatılanları arasında yer alıyor. Pek çok ilimizde etkili kar yağışı etkisini gösterirken yarın okulların tatil olup olmayacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Bu hafta bazı illerimizde kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmişti. Peki, 18 Şubat 2021 yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte son dakika gelişmeleri...

    KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

    Yarın kar tatili olup olmayacağına dair İstanbul, Ordu ve Bartın Valiliği dışında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valiliklerden ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    İSTANBUL

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 18 Şubat perşembe günü de yüz yüze eğitimin yapılmayacağını duyurdu.

    Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir. Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

    ORDU

    Ordu'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yüz yüze eğitimin yapılmaması kararlaştırıldı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanarak, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı yeni kararlar aldı.

        Karar doğrultusunda, 18 Şubat perşembe günü il genelindeki resmi-özel tüm okullar, halk eğitimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme ile özel okullardaki takviye ve özel öğretim kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi.

        Ayrıca yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

        BARTIN

        Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 3 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarının meteorolojiden alınan hava tahmin raporlarına göre sürmesinin beklendiği bildirildi.

        Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 17-18-19 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildiği, il ve ilçe merkezindeki anaokulu, anasınıfı ve rehabilitasyon merkezlerinin alınan kararın dışında olduğu kaydedildi.

        Konya, Sinop, Yozgat, Trabzon, Giresun ve Niğde'nin de içerisinde bulunduğu bazı illerde de 17 Şubat'ta yüz yüze eğitime ara verilmişti.

            MERSİN VE ADANA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

            Mersin ve Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Toroslar, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kent merkezini Toros Dağları'nın eteklerindeki yaylalara bağlayan yollarda, trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

            Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerde iş makineleriyle yol açma çalışması yapıyor. Ekiplerin, 35 kilometrelik kar temizliği yaptığı yollarda tuzlama çalışmaları sürüyor.

            Kar nedeniyle beyaza bürünen bölgelerde soğuk hava etkisini gösteriyor.

            TUFANBEYLİ'DE 29 MAHALLEDE YOL AÇMA ÇALIŞMASI

            Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de kar yağışı dolayısıyla 29 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

            Sürücülerin araçlarıyla ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde, kara yolları ve belediye ekiplerince başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.

            Olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilen ilçede, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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            Haberler Güncel 18 Şubat 2021 yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? Valilik MEB son dakika açıklaması