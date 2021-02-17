18 Şubat 2021 yarın kar tatili var mı sorusunun yanıtı günün çok sorgulatılanları arasında yer alıyor. Pek çok ilimizde etkili kar yağışı etkisini gösterirken yarın okulların tatil olup olmayacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Bu hafta bazı illerimizde kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmişti. Peki, 18 Şubat 2021 yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte son dakika gelişmeleri...

KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Yarın kar tatili olup olmayacağına dair İstanbul, Ordu ve Bartın Valiliği dışında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valiliklerden ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.