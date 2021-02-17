İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili İstanbullular, kar ve buzlanma nedeniyle; bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir. Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım."
Valilikten yapılan açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don beklendiği bilgisi verilerek, vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.