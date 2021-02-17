Avrupa yakasında hafif olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmininin anımsatıldığı açıklamada, yarın ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olması beklendiği bildirildi.

Sevgili İstanbullular,



❄️Kar ve buzlanma nedeniyle;



📌Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir.



⚠️Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım.



Ayrıntılar için:



🔎👉🏻 https://t.co/yuNSkKKFum https://t.co/AeuNVX6I8B — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 17, 2021

Kentte cuma günü ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olmasının beklendiği belirtildi.