Jandarma subay alımı ne zaman başlayacak? Jandarma 550 muvazzaf subay alımı başvuruları başladı mı?

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1'inci maddedeki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,



(5) Adaylar tarafından;

(a) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

(b) Muvazzaf olarak temin edilecek olan Tabip ve Diş Tabibi branşında KPSS ve ALES şartı bulunmamaktadır.

(c) Muvazzaf olarak temin edilecek Hukuk branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

(ç) Muvazzaf olarak temin edilecek Veteriner branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

(d) Şehit ve malul eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit ve malul eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80'ini almış olmak,