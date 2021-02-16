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    • 16.02.2021 21:13
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    Son dakika: İşte ’da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı terörist! Kimliği açıklandı

    Son dakika haberine göre Bakanı Meclis’te düzenlenen özel oturumda, ’da 13 vatandaşı şehit eden PKK’lı teröristin kimliğini açıkladı. Bakan Akar, teröristin 2017’den önce bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak ’da, ’te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını bildirdi.

    İşte 13 vatandaşı şehit eden kalleş!

    Bakan Akar sözde mağara sorumlusu 'Sorej' kod adlı isimli teröristin turuncu listede arandığını bildirdi. Turuncu listede aranan teröristin fotoğrafı ortaya çıktı.


    Bakan Akar, teröristin 2017'den önce bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak 'da, 'te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını bildirdi.



    Bakan Akar, teröristin hastalandığı ya da yaralandığı için Derik'ten 'ya gönderildiğini bildirdi. Bakan Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan terörist Kamuran Ataman'ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İşte Gara’da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı terörist! Kimliği açıklandı