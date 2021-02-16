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    • 16.02.2021 18:30
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    Balıkesir’de yarın okullar tatil mi edildi? 17 Şubat Balıkesir’de kar tatili var mı? MEB açıklaması geldi mi?

    Gündemde binlerce kişi tarafından Balıkesir’de yarın okullar tatil mi edildi? Sorusunun cevabı merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışından dolayı yüzyüze eğitimin başladığı illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve velileri tarafından merak edilerek sorgulanmaya başlandı. Peki Balıkesir il valiliğinden ya da MEB’ten konuya dair açıklama geldi mi? 17 Şubat Balıkesir’de kar tatili var mı? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Balıkesir’de yarın okullar tatil mi edildi?

    Balıkesir'de yarın okullar tatil mi edildi? 17 Şubat Balıkesir'de kar tatili var mı? MEB açıklaması geldi mi? Sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merakla ve sıklıkla araştırılmaya başlandı. Beyaza bürünen ülkemizde tüm illerden vatandaşlar yüzyüze eğitime ara verilip verilmeyeceğini sorgular oldu. Bazı iller için tatil açıklaması gelmeye başladı. Peki Balıkesir'de okullar tatil edilecek mi? işte detaylar…

    BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

    Balıkesir'in bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (bugün) yüz yüze eğitim yapılmayacak. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 Şubat Salı günü Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit'in haricindeki diğer ilçelerde birleştirilmiş sınıflı tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin bir gün süreyle ertelenmesine karar verildiği bildirildi. Açıklamada, bu okullarda uzaktan eğitime bir gün daha devam edileceği kaydedildi.

    YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        Yağışların, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-80 km/sa), Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
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        Haberler Güncel Balıkesir’de yarın okullar tatil mi edildi? 17 Şubat Balıkesir’de kar tatili var mı? MEB açıklaması geldi mi?