Balıkesir'de yarın okullar tatil mi edildi? 17 Şubat Balıkesir'de kar tatili var mı? MEB açıklaması geldi mi? Sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merakla ve sıklıkla araştırılmaya başlandı. Beyaza bürünen ülkemizde tüm illerden vatandaşlar yüzyüze eğitime ara verilip verilmeyeceğini sorgular oldu. Bazı iller için tatil açıklaması gelmeye başladı. Peki Balıkesir'de okullar tatil edilecek mi? işte detaylar…
BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Balıkesir'in bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (bugün) yüz yüze eğitim yapılmayacak. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 Şubat Salı günü Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit'in haricindeki diğer ilçelerde birleştirilmiş sınıflı tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin bir gün süreyle ertelenmesine karar verildiği bildirildi. Açıklamada, bu okullarda uzaktan eğitime bir gün daha devam edileceği kaydedildi.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.