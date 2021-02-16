Türkiye günlerdir süren yoğun kar yağışının etkisi altında. Özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı cumartesi akşamından bu yana devam ederken, hayatı da olumsuz etkiliyor. Şehrin geneli beyaz örtüyle kaplandı, kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı.
Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Orhan Şen, katıldığı A Haber canlı yayınında "Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?" sorusunu yanıtlarken, hava durumu ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
YAĞAN KAR NEDEN YERDE TUTMADI?
İstanbul'da etkili olan kar yağışı Anadolu Yakası'nın Karadeniz kıyısında ve İstanbul'un doğusunda görülmedi.
Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada, "Şehir içerisinde kar 5-10 santimetre tuttu. Deniz kenarlarında ise düşük kaldı. Deniz karaya göre daha sıcak olduğu için Marmara'da 10-11 derece, Karadeniz'de ise 9-10 derece; bu sıcaklıktan dolayı deniz kenarlarında olan yerler; mesela Riva, Şile gibi alçak yerlerde tutmadı ama tepelerinde tuttu" dedi. Şen ayrıca, kar yağışının çarşamba günü etkisini kaybedeceğini söyledi.