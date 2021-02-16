"BU HESAPLARI YAPMAK KOLAY DEĞİL"

Şen, "Bu hesapları yapmak atmosferde çok kolay değildir. İleriye dönük öngörü ve tahmin kolay değil. Sadece görsele bakıp da tahmin yaptığınız takdirde, -20 dereceler olur 0, 1,5 metre kar da 2 santimetreye düşer. Atmosferdeki en ufak bir hareket değişikliğe neden olur. Hep bu örneği veriyorum; Afrika'da bir kelebeğin kanat çırpışı bile kuzey yarımkürede iklim şeylerini değiştirebilir. Gerçek meteoroloji mühendisleri uzun vade tahmin yapmaz. Mart serin veya soğuk geçecek veya az yağışlı, çok yağışlı geçecek gibi tahminler yapılabilir. Yoksa 15 gün sonra kar geliyor demek biraz falcılığa giriyor. Önümüzdeki şubat sonunda, mart başında kar olur mu olmaz mı yaklaştıkça bakmak lazım" açıklamasında bulundu.