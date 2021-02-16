Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, küresel salgın dönemi ya da sonrasındaki normalleşme süreci içerisindeki ihtiyaçlara yönelik küresel karşılaştırmalı analizler yaptıklarını belirterek, "Bu analizlerin okul öncesi eğitim için, erken çocukluk eğitimi için birçok faydası olacağını da düşünüyorum." dedi.

Selçuk, Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi'nin çevrim içi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, çocukluğun son derece kritik ve üzerinde önemle durulması gereken bir dönem olduğunu dile getirdi.

Bir çocuğun kimliği ve kişiliğinin inşasının temellerinin atıldığı dönemlerin gelecekte ne kadar etkili olduğunu bildiklerini ifade eden Selçuk, bu nedenle çocukların bilişsel, duygu ve motor gelişimi üzerinde son derece yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.