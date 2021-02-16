Pandemiyle birlikte hayatımız değişti: Evden çalışanların yüzde 66'sı depresyona girdi! (Koronavirüs haberleri)

HASTANE EVE GELDİ

Pandemiyle birlikte, hayat eve sığmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği e-nabız, Aşıla ve Hayat Eve Sığar uygulamaları ile sağlık durumumuz her an takibe alındı. Philips'in Türkiye CEO'su Haluk Karabatak, "Teknoloji ile hastanın verilerinden yola çıkılarak, o hastanın ne kadar süre içerisinde, hangi sorunlarla karşılaşabileceği de doktora önceden bildiriliyor. Bu sayede doktor, hangi hastasına, ne zaman ve nasıl bir tedavi vermesi gerektiği noktasında önceden bilgi sahibi olabiliyor" açıklaması yaptı.