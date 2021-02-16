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    Pandemiyle birlikte hayatımız değişti: Evden çalışanların yüzde 66'sı depresyona girdi! (Koronavirüs haberleri)

    Pandemiyle birlikte hayatımız değişti. Evden çalışanların yüzde 66’sı depresyona girdi! Online psiko-terapiler düzenlendi. Psikolojik rahatsızlıklar da sigorta kapsamına dahil edildi.

    CoRUHnavirüs

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, kısa sürede dünyaya yayıldı.

    Salgın nedeniyle toplu karantinalar başladı. Okullar kapandı, çalışma hayatı eve taşındı. 'Home Office' yani evden çalışma, özellikle büyük şirketlerde yaygınlaştı. Ancak bu durum, psikolojik sorunları da çağırdı!

    Covid-19 salgını sonrası ABD'de çalışanların yüzde 33'ünün, İngiltere'de yüzde 34'ünün İtalya'da ise yüzde 25'inin depresyona girdiği ortaya çıktı! Dünya genelinde çalışanların yüzde 66'sının psikolojisinin bozulduğu açıklandı. Sigorta şirketleri de bu durumu bir adım öteye taşıdı. Psikolojik rahatsızlıklar da özel sağlık sigortası kapsamına alındı.

        ONLINE TERAPİLER BAŞLADI
        Pandemide psikolog randevuları internete taşındı. Mercer Marsh Benefits İş Geliştirme Lideri Fuat Ünal, "Belirsizlik, uzaktan takım olmanın zorlukları, çocukların eğitimindeki sorumluluk artışı gibi faktörler çalışan psikolojisini negatif etkiledi. Bu dönemde en az dikkate alınan yan haklardan olan çalışan destek programları, genellikle online psikolojik danışmanlık hizmetini kapsıyor. Bunu kullanan çalışanların sayısında yüzde 65 artış oldu" dedi.

        HASTANE EVE GELDİ
        Pandemiyle         birlikte, hayat eve sığmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği e-nabız, Aşıla ve Hayat Eve Sığar uygulamaları ile sağlık durumumuz her an takibe alındı. Philips'in Türkiye CEO'su Haluk Karabatak, "Teknoloji ile hastanın verilerinden yola çıkılarak, o hastanın ne kadar süre içerisinde, hangi sorunlarla karşılaşabileceği de doktora önceden bildiriliyor. Bu sayede doktor, hangi hastasına, ne zaman ve nasıl bir tedavi vermesi gerektiği noktasında önceden bilgi sahibi olabiliyor" açıklaması yaptı.

        SÜPER BULAŞ
        Pandemi nedeniyle insanlar eve kapandı. Yalnızca alışveriş için dışarı çıktı. İngiliz uzmanlar ise dikkat çeken bir araştırma yaptı. Son 1 hafta içinde COVİD-19 testi pozitif çıkanların yüzde 53'ünün alışveriş için süpermarkete gittiği ortaya çıktı. Virolog Dr. Julian Tang, marketlerin enfeksiyonun bulaştığı bir nokta olduğunu açıkladı.

            ÇOK İDDİALI
            Dünya             Sağlık Örgütü'nden 10 kişilik ekip salgını araştırmak için Çin'e gitti. Dünyanın kafasını karıştırmaya devam etti. Peter Ben Embarek, "Virüs, 2019 Wuhan'da görüldü" dedi. Prof. John Watson ise olaya farklı yorum getirdi: Virüs Çin'de ortaya çıkmadı.
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