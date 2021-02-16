Pandemiyle birlikte hayatımız değişti: Evden çalışanların yüzde 66'sı depresyona girdi! (Koronavirüs haberleri)

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, kısa sürede dünyaya yayıldı.
Salgın nedeniyle toplu karantinalar başladı. Okullar kapandı, çalışma hayatı eve taşındı. 'Home Office' yani evden çalışma, özellikle büyük şirketlerde yaygınlaştı. Ancak bu durum, psikolojik sorunları da çağırdı!
Covid-19 salgını sonrası ABD'de çalışanların yüzde 33'ünün, İngiltere'de yüzde 34'ünün İtalya'da ise yüzde 25'inin depresyona girdiği ortaya çıktı! Dünya genelinde çalışanların yüzde 66'sının psikolojisinin bozulduğu açıklandı. Sigorta şirketleri de bu durumu bir adım öteye taşıdı. Psikolojik rahatsızlıklar da özel sağlık sigortası kapsamına alındı.