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    • 16.02.2021 16:55
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    ’den son dakika uyarısı! Şiddetli kar ve yağmur geliyor! Sıcaklıklar düşüyor…

    ’den son dakika uyarısı geldi ve tüm illerden milyonlarca vatandaş detayları araştırmaya başladı. Tüm ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı sürerken hava sıcaklıklarının ne zaman yükseleceği, kar yağışının ne zaman biteceği merak ediliyor. Meteoroloji açıklamasına göre şiddetli kar ve yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor, peki bugün hangi ilde sıcaklık kaç derece olacak? Meteoroloji'nin hava durumu raporunda da uyarılar dikkat çekti. İşte hava durumuna dair güncel bilgiler…

    takvim.com.tr
    Meteoroloji’den son dakika uyarısı!

    Meteoroloji'den gelecek haberler yakından takip ediliyor ve son açıklamada şiddetli kar ve yağmur uyarısı geldi. Sıcaklıklar daha da düşecek mi? Her ilde farklı soğukluk ve kar kalınlıklarına rastlanırken haftanın ikinci gününde diğer günlerde nasıl bir sıcaklık ile karşılaşacağı ne zaman derecenin yükseleceği merak edilmeye başlandı. Kar yağışı devam edecek mi, Meteoroloji'den nasıl bir açıklama, uyarı geldi, illerde sıcaklıklar nasıl değişecek? İşte ayrıntılar…

    METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ!

    İstanbul'da devam eden kar yağışıyla ilgili değerlendirmede bulunan Aydın Üniversitesi Anadolu Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Meteorolog Dr. Güven Özdemir, sıcaklıkların bu akşamdan itibaren hızla düşeceğini belirtti. Özdemir, "Kar yağışı hala etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıkları yine bu akşamda itibaren hızlı bir şekilde düşecek. Kar özellikle yarın öğleden sonra yavaş yavaş Marmara'nın doğusunda kayacak. Marmara'nın doğusu dediğimiz zaman özellikle boğazlar ve Tuzla, Kartal Gebze, Şile'de yoğunlaşacak. Bu noktalarda kar etkisini arttırarak devam edecek. Daha sonra doğuya doğru Karadeniz'e kadar devam edecek. Çarşamba günü öğleden sonra artık sistem etkisini kaybedecek ama bu sefer don olayı görülecek. Daha dikkatli olmak lazım. Bu yağan kar yağışı o kadar soğuk bir etki bırakmadı 0 ile eksi 3 derece arasında bir değer aldı ama önümüzdeki günlerde daha da soğuyacak hava" şeklinde konuştu.

    "PERŞEMBEDEN İTİBAREN DON OLAYLARINA DİKKAT"

    Perşembe günü kar yağışının azalacağını ama soğuk havanın etkisiyle don olaylarının artacağına dikkat çeken Meteorolog Dr. Özdemir, "Perşembe gününden itibaren yurdun genelinde İç Anadolu Marmara ve Doğu Anadolu'ya doğru soğuk hava iyice etkisini artıracak. Yüksek basınç sistemine girdiğinden dolayı maalesef don olayı etkili bir şekilde kendini gösterecek. İstanbul'da deniz kenarında olan kısımlar pek don olmayacak ama yüksek kesimlere doğru özellikle sabah saatlerinde trafiğe çıkacak olanlar çok dikkatli olsun. Mümkün olduğu kadar bu hafta işi olmayanlar araçları ile çıkmasınlar. Lastikleri de iyi değilse kayma olayı çok fazla olacaktır" diye konuştu.

    Meteoroloji'nin hava durumu raporunda çok sayıda kente sarı ve turuncu uyarı bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-80 km/sa), Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
        Kar yağışının, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI
        Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
        Rüzgarın; Marmara, Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa), Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ UYARISI
        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

            BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
            MARMARA
            Çok bulutlu, doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya'da yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

            EDİRNE °C, 2°C
            Çok bulutlu

            İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            KIRKLARELİ °C, -1°C
            Çok bulutlu

            KOCAELİ °C, 1°C
            Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

            EGE
            Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

            A.KARAHİSAR °C, -4°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            DENİZLİ °C, 3°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            İZMİR °C, 5°C
            Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

            MANİSA °C, 4°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            AKDENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olmak üzere, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-100 km/sa) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 14°C
            Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 11°C
            Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            HATAY °C, 13°C
            Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

            ISPARTA °C, -2°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                İÇ ANADOLU
                Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, gece saatlerinden sonra güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

                ANKARA -5°C, -3°C
                Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

                ÇANKIRI -6°C, -3°C
                Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                ESKİŞEHİR -6°C, -3°C
                Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                KONYA -4°C, -1°C
                Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

                BATI KARADENİZ
                Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

                BOLU °C, -3°C
                Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                DÜZCE °C, 0°C
                Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                KASTAMONU °C, -3°C
                Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                ZONGULDAK °C, 1°C
                Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

                AMASYA °C, -1°C
                Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

                RİZE °C, 4°C
                Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                SAMSUN °C, 2°C
                Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

                TRABZON °C, 4°C
                Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                    DOĞU ANADOLU
                    Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

                    ERZİNCAN °C, 12°C
                    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

                    ERZURUM °C, 8°C
                    Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                    KARS °C, 7°C
                    Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                    VAN °C, 10°C
                    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

                    GÜNEYDOĞU ANADOLU
                    Parçalı ve çok bulutlu Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

                    DİYARBAKIR °C, 16°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

                    GAZİANTEP °C, 14°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

                    SİİRT °C, 17°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

                    ŞANLIURFA °C, 17°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
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                    Haberler Güncel Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Şiddetli kar ve yağmur geliyor! Sıcaklıklar düşüyor…