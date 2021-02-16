Giresun’da yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Giresun’da kar tatili var mı? Valilik açıklaması…

Giresun'da yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Giresun'da kar tatili var mı? Sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından merakla ve sıklıkla araştırılmaya başlandı. Yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte beyaza bürünen ülkemizde tüm illerden vatandaşlar yüzyüze eğitime ara verilip verilmeyeceğini sorgular oldu. Bazı iller için tatil açıklaması gelmeye başladı. Peki Giresun'da yarın okullar tatil mi edildi, MEB ya da valilikten açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar…
GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Giresun'da, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitine bir gün ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, bu gece saat 23.30'dan itibaren il genelinde kar yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, Giresun merkez ve ilçelerin tamamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar gereğince 16 Şubat Salı eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.