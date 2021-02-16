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    • 16.02.2021 18:43
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    Giresun’da yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Giresun’da kar tatili var mı? Valilik açıklaması…

    Gündemde binlerce kişi tarafından Giresun’da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sıklıkla sorgulanıyor. Yoğun kar yağışından dolayı illerin valiliklerinden yüzyüze eğitime ara verildiğine dair açıklamalar gelmeye başladı. Bu gelişmeyle birlikte Giresun’da yaşayan öğrenciler ve velileri de 17 Şubat Giresun’da kar tatili var mı? sorusunun yanıtını merak eder oldu. Peki valilik açıklaması geldi mi? Giresun’da yarın okullar tatil mi edildi? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Giresun’da yarın okullar tatil mi?

    Giresun'da yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Giresun'da kar tatili var mı? Sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından merakla ve sıklıkla araştırılmaya başlandı. Yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte beyaza bürünen ülkemizde tüm illerden vatandaşlar yüzyüze eğitime ara verilip verilmeyeceğini sorgular oldu. Bazı iller için tatil açıklaması gelmeye başladı. Peki Giresun'da yarın okullar tatil mi edildi, MEB ya da valilikten açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar…

    GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Giresun'da, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitine bir gün ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, bu gece saat 23.30'dan itibaren il genelinde kar yağışı beklendiği belirtildi.

    Açıklamada, Giresun merkez ve ilçelerin tamamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar gereğince 16 Şubat Salı eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

    YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        Yağışların, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-80 km/sa), Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
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