Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı, "kedi yolunun" tamamlanmasının ardından deniz üstü çalışmalarla devam ediyor.
Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip köprünün inşasında görevli ekiplerin çalışmaları, kedi yolu ile daha da hızlandı.
Mühendis, teknisyen ve işçiler, iki yakayı birbirine bağlayan çalışma platformu olan bu yolda, Avrupa ve Asya yakalarındaki deniz üstü çalışmalarını sürdürüyor.
Dev yapı, Malkara-Çanakkale Otoyolu'na bağlanarak 101 kilometrelik güzergahın en önemli parçası olacak.
1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol; 4 viyadük, 12 kavşak, 55 köprü ve üst geçit, 40 alt geçit, çeşitli ebatlarda 238 menfez, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi ve 7 ücret toplama istasyonunu kapsayacak.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin tamamı Gebze-İzmir Otoyolu'na bağlandığında, Marmara Bölgesi'ni çevreleyen otoyol zincirinin halkaları birleşecek. Çanakkale Boğazı'nda inşası süren köprü de Türkiye sınırları içinde Avrupa'yı Asya'ya, diğer bir ifadeyle Trakya'yı güneye, Ege ve Akdeniz bölgelerine bağlayacak zincirin en önemli halkası olarak bu ağa dahil edilecek.