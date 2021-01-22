1915 Çanakkale Köprüsü ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak olan 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolu tamamlanarak, ışıklandırıldı. Kısa süre içerisinde ana halatların çekilmesine başlanacak.
Çalışmaların beklenenden daha hızlı ilerlemesi, Çanakkale Köprüsü'nün daha erken açılması ihtimalini de güçlendirdi. Köprü inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale Köprüsü belki de hedeflenen 18 Mart 2022 tarihinden önce tamamlanacak ve bu yılın sonunda araçlarımız ile karşıya geçme imkanı bulacağız" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ile Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak. Çanakkale Köprüsü'nde gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Son olarak, ana halatların montajı sırasında kullanılacak kedi yolu tamamlandı. Avrupa yakasındaki ankraj bloğundan deniz içerisindeki kuleye kadar olan uzunluğu 1090 metre, deniz içerisinde yer alan iki kule arasındaki uzunluğu 2060 metre ve Asya yakasındaki ankraj bloğundan deniz içerisindeki kuleye kadar olan uzunluğu da 1180 metre olmak üzere kedi yolunun toplam uzunluğu 4 bin 330 metre oldu. Çalışmaların beklenenden daha hızlı ilerlemesi, Çanakkale Köprüsü'nün daha erken açılması ihtimalini de güçlendirdi.