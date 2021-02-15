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    • 15.02.2021 13:00
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    ! Başkanı yerine atandı! Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?

    haberine göre Başkanı görevinden alındı. Şirin yerine Başkan Yardımcısı vekaleten göreve atandı.

    TÜİK'te görev değişimi! Yeni başkan belli oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu () Başkanlığına vekaleten atandı.

    TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin'in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.

    AHMET KÜRŞAD DOSDOĞRU KİMDİR?
    1978'de Yozgat'ta doğan Dosdoğru, 2004'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

    Dosdoğru, aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2009'da TÜİK merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibarıyla Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017'de de Başkan Yardımcılığına atandı.

    İyi derecede İngilizce bilen Dosdoğru, evli ve iki çocuk babası.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! TÜİK Başkanı Muhammed Cahid Şirin yerine Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı! Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?