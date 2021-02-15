Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.02.2021 18:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2021 18:22
    ABONE OL

    ? ?

    Gündemde en çok araştırılan sorulardan biri ? Oluyor. İslam dünyasında büyük önemi bulunan kandil günlerinde Müslüman alemi ibadetlerini yerine getiriyor. Peki ? Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimini yayınladı ve vatandaşlar hemen incelemeye başladı. Müslüman aleminin önem verdiği Recep ayı ise 13 Şubat itibariyle başladı, peki Şaban ve Ramazan ayı ne zaman başlayacak. İşte kandillere dair merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Kandil ne zaman 2021 tarihleri belli oldu mu?

    Kandil ne zaman 2021 tarihleri belli oldu mu? Kandil gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Müslüman alemi Üç Aylar'dan Recep ayının Cumartesi günü başlamasıyla birlikte diğer kandillerin hangi tarihlerde gerçekleşeceğini merakla araştırır oldu. Peki Kandil gecelerinde nelere dikkat etmek gerekiyor?

    KANDİL NE ZAMAN?

    Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü ile başlayacaktır. 3 ayların ilk gecesi ise Recep ayının ilk gecesidir. Receb ayının ilk gecesi 12 Şubat Cuma gününü 13 Şubat Cumartesi gününe bağlayan gece idrak edildi.

    2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

    2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

    Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

    Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

    Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

    Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

    Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

    MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILABİLECEK İBADETLER

    Sadece Mevlid Kandili'nde yapılması gereken özel ibadetler yoktur. İşte her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler:

    1. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

    2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. (Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.))

    3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Nafile namazı nasıl kılınır, aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

    4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

    5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.

        6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı. Tevbe istiğfar nedir aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

        7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

        8. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

        9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

        10. Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

        11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

        12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

        13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

        14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

        15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

        16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

        17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

        18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

        19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Kandil ne zaman 2021 tarihleri belli oldu mu? Kandil gecesi yapılması gereken ibadetler neler?