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    ’ın son iş ilanları ‘’ konumu için de paylaşıldı: Gündem oldu

    Geçtiğimiz günlerde ’da açılacak dev mağazası için iş ilanları yayımlayan ’ın, son ilanları gündem oldu. Şirketin 24 ilanından 11’inin ‘’ konumu için de paylaşılması yankı uyandırdı. Kimileri yanlışlık olabileceğini ifade ederken, kimileri de “Malatya’ya Apple mağazası geliyor” yorumu yaptı. Sosyal medyada da ilanlar çok konuşuldu. Esprili yorumlar da geldi.

    Yeme bizi Apple

    Geçtiğimiz günlerde 'da açılacak dev mağazası için iş ilanları yayımlayan 'ın, son ilanları gündem oldu. Şirketin 24 ilanından 11'inin '' konumu için de paylaşılması yankı uyandırdı. Kimileri yanlışlık olabileceğini ifade ederken, kimileri de "Malatya'ya Apple mağazası geliyor" yorumu yaptı. Sosyal medyada da ilanlar çok konuşuldu. Esprili yorumlar da geldi.

    ● STEVE Jobs'ın Malatyalı olduğunu gösteren olaydır.
    ● APPLE'ın logosunun kayısı ile değiştirilmesi için bir hamle olduğunu düşünmekteyim.
    ● 'MALATYA, Malatya bulunmaz eşin' havalarını akla getirmiş hadise.
    ● BU zamana kadar açılmaması olması ilginçti zaten. Geç kalınmış bir girişim.
    ● YEME bizi Apple. Duygularımızla oynama.

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    Haberler Güncel Apple’ın son iş ilanları ‘Malatya’ konumu için de paylaşıldı: Gündem oldu