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    • 14.02.2021 20:02
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    nasıl kuruldu? Çok önemli detaylar...

    destekli , Kürt, , bebek, genç, yaşlı, asker demeden katliamlara imza atıyor. Şu anda ’da hapiste bulunan ve kendisi bir piyon olan Abdullah Öcalan tarafından kurulan bu hain terör örgütü tarafından kollanıyor. ’de siyasi uzantısı ile dirsek temasında olan terör örgütü PKK, birçok katliama imza attı. Peki, PKK nasıl kuruldu? İşte ayrıntılar...

    , ve Kürt halkları arasına fitne tohumları ekmeye çalışan kalleş yapılanma!

    47 yıl önce arkasına aldığı karanlık güçler tarafından finanse edilerek kurulan bu alçak örgüt Kürt, Türk, bebek, genç, yaşlı, asker demeden katliamlara imza atıyor.

    Şu anda 'da hapiste bulunan ve kendisi bir piyon olan ullah Öcalan tarafından kurulan bu hain terör örgütü tarafından kollanıyor.

    'de siyasi uzantısı ile dirsek temasında olan terör örgütü PKK, birçok katliama imza attı.

    Peki, PKK nasıl kuruldu? İşte "PKK KATLİAMLARI" adıyla tarafından hazırlanan ve örgütün yapılanmasını deşifre eden belgesel…

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