İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti'ni önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan şahısların tespit edilmesi üzerine 8 Şubat'ta düzenlenen operasyonla İran uyruklu 4 şüpheli yakalandı.