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    • 14.02.2021 12:42
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat yani yarın itibariyle başlayacak ve öğrenciler detayları öğrenmek istiyor. Peki ? Diğer yandan ne zaman yatırılacak? Sorgulamaları da sürüyor. Konuyla ilgili resmi duyuru yayınlandı ve detaylar belli oldu. Haberimizden ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

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    AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak?

    AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Üniversite eğitimini uzaktan okuyan binlerce kişinin merakla beklediği haber geldi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri ve AÖF harç ücretleri 2021 hakkında duyuru yayınladı. Haberimizden tüm detayları öğrenebilirsiniz.

    AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri başlıyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30'da sona erecek.

    Yapılan duyuruya göre, öncelikle öğrencilerin ders seçimlerini yapması gerekiyor. Duyuruda öğrencilere 'Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.' uyarısı yapıldı.

    Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak. Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.

    AÖF HARÇ ÜCRETLERİ 2021 NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilecek. Öğrenciler, kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecek. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyeceği uyarısı yapıldı.

        AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

        Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ?285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ?405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ?305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

        Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ?80.00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ?120.00 ilave edilecektir.

        BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİM YAYINLANDI!

        Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde uygulanacak.

        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.

        YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

        Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

        AÖF KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA

        AÖF kayıt işlemleri için internet bankacılığı ya da ATM kullanılabilir. ATM'den para yatırmak için Ziraat Bankası ATM'lerinden ödeme işlemleri adımını seçmeniz gerekmektir. Ödeme işlemlerinin ardından Eğitim/Sınav ödemeleri - Üniversite ödemeleri - Anlaşmalı Üniversite ödemeleri adımlarını izleyerek çıkan ekrana ödeme yapacağınız üniversitenin il plaka kodunu giriyorsunuz. Çıkan ekranda Anadolu Üniversitesi - Açık Öğretim adımlarını izleyerek T.C. kimlik numarası ya da öğrenci numarasını giriyorsunuz.
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        Haberler Güncel AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?